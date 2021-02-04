Нацбанк изменил правила использования банковских QR-кодов

Использовать QR-код для платежей станет удобнее.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Что изменилось:

теперь, когда клиент будет сканировать QR-код для проведения платежа, на его смартфоне будет автоматически открываться мобильное приложение банка со сформированным для оплаты счетом;

если на устройстве не установлено приложение банка, готовое обрабатывать такой QR-код, клиент будет переадресован на веб-страницу с информацией о банках, в приложениях которых реализована эта функция.

«Для этого Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию в свое собственное платежное приложение», — объясняют в Нацбанке.

Указанные изменения вступили в силу 9 февраля 2021 года.

Справка Finance.ua:

В апреле прошлого года Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для проведения безналичного перевода средств со счета на счет.

В июне 2020 года Национальный банк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для проведения расчетов.

В приложении «Дія» также есть ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.

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