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В Украине введут новый вариант карантина

В Украине введут новый вариант карантина

Адаптивный карантин снова введут в Украине во второй половине или в конце февраля. Планируется ввести три или четыре карантинных зоны.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Согласно новой модели карантина, в Украине регионы поделят на три или четыре зоны, где ситуация с коронавирусом самая худшая и требует дополнительных ограничений.

«Сейчас мы предложим правительству новый светофор — зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине феврал, может в конце февраля. Они (регионы. — Ред.) будут разделены на несколько зон — три или четыре, и будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры. Ключевой вещью в новом адаптивном карантине, который мы хотим ввести, будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается», — сказал он.

По словам Ляшко, новое зонирование прежде всего будет касаться не карантинных ограничений, которые вводятся на тех или иных территориях, а информирования местных властей о том, что ситуация с коронавирусом критическая и есть риск развития эпидемии в регионе.

«Когда мы говорим о других уровнях эпидопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине: зеленый, желтый, оранжевый, то они будут касаться не карантинных ограничений, они будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам то, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, что может привести к негативным последствиям: увеличению количества больных, увеличению количества госпитализаций и, возможно, потенциальный риск, что система здравоохранения может не справиться», — добавил Ляшко.

Справка Finance.ua:

  • 24 января в Украине завершился усиленный карантин. Отныне и до 28 февраля действуют те же ограничения, которые были в декабре прошлого года.
  • На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возврата к адаптивному карантину в Украине. При этом наивысший уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением.
  • По словам министра здравоохранения Максима Степанова, количество больных COVID-19 в Украине по результатам жестких ограничений в январе уменьшается по сравнению с каждой предыдущей неделей.

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По материалам ТСН
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