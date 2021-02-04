В Украине создадут карту спроса на COVID-вакцину

В Украине запустят онлайн карту, которая будет демонстрировать спрос на вакцину в регионах.

Об этом в среду, 10 февраля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе форума «Украина 30», посвященного коронавирус.

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Заявки на прививку можно подать через портал Дія.

«Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют делать эту процедуру. Так мы можем сформировать спрос в регионах», — считает он.

С помощью карты спроса можно будет сформировать дату записи на вакцинацию, говорит Федоров.

Также министр рассказал, что реестр вакцинации от коронавируса создают на базе E-Health.

«Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29−30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией», — сказал Федоров.

Вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.