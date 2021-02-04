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«Нафтогаз» повысил цену газа для производителей тепла в январе

«Нафтогаз» повысил цену газа для производителей тепла в январе

НАК «Нафтогаз Украины» объявил цену газа для производителей, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

В январе 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым «Нафтогаз» поставляет газ в рамках ПСО, составит 7,33 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

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Напомним, в декабре 2020 года такая цена составляла 6,10 грн за кубический метр. То есть январское подорожание по сравнению с предыдущим месяцем, составляет 20,1%.

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Также стоит отметить, что Минэкономразвития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году возрастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023—2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.

Справка Finance.ua:

  • Минсоцполитики упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.
  • 9 февраля 2021 года был подписан Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Ассоциацией городов Украины. Согласно ему тарифы на тепло и горячую воду пока повышать не будут.
  • Для населения снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.
По материалам Finance.UA
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