Президенту банка "Аркада" объявили подозрение в растрате более 22 млн

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 22,7 миллиона гривен экс-главе правления банка «Аркада» Константину Паливоде.

Об этом сообщает СБУ.

«По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривен вкладчиков», — говорится в сообщении.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источников УП, это Константин Паливода, в отношении которого расследуется и другое уголовное производство.

По данным следствия, экс-глава правления, будучи бенефициарным владельцем банка, с использованием связанных с банком двух юридических лиц организовал и наладил механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства.

Было реализовано две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ банк расторг договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.

«Схема вывода средств заключалась в том, что при инвестировании учитывалась акционная стоимость квадратного метра, а после расторжения договоров средства возвращались по рыночной стоимости квадратного метра, то есть 10 раз выше», — прокомментировала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в сентябре 2020 года правоохранители сообщили о подозрении президенту банка «Аркада» Константину Паливоде в присвоении 50 миллионов гривен.

По данным досудебного расследования, в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ «Аркада», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управителем которых является АО АКБ «Аркада».

Суд арестовал Паливоду на 2 месяца, но впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.