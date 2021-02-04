С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин

В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых.
Как пишет Обозреватель, пенсионный возраст увеличится с 59,5 до 60 лет.
По старым правилам получить выплату смогут:
В 60 лет в 2021 г. на пенсию выйдут:
Решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011 году. С тех пор ежегодно требования к возрасту женщин увеличиваются на полгода. В итоге уже в 2021-м состоится последний этап повышения. Важно также отметить, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Сейчас на пенсию могут выйти те, у кого хотя бы 28 лет стажа.
Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:
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