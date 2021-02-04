0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 163 0

Олег Гороховский рекомендует покупать биткойны

Олег Гороховский рекомендует покупать биткойны

Олег Гороховский, один из основателей украинского интернет-банка monobank, заявил, что сейчас есть смысл покупать биткоин.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Не люблю делать прогнозы. Но раскрытие информации Tesla об инвестировании 1,5 млрд долл. в биткоин окончательно убедило меня в том, что биткоин никуда не денется. У меня давно достаточно большой портфель биткоинов и я вам тоже рекомендую его купить. Я разделяю самые оптимистичные прогнозы по поводу его цены и верю в цену 100+ в этом или следующем году”, – отметил он в сообщении.

Читайте также: Подорожание биткоина оказалось вредным для окружающей среды

Напомним, Bitcoin обновил исторический максимум после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд.

Справка Finance.ua:

  • Компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в Bitcoin и планирует «в ближайшем будущем» начать принимать биткоины как плату за свои продукты. На фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 43 тыс. долларов. Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.