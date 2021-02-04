Олег Гороховский рекомендует покупать биткойны

Олег Гороховский, один из основателей украинского интернет-банка monobank, заявил, что сейчас есть смысл покупать биткоин.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Не люблю делать прогнозы. Но раскрытие информации Tesla об инвестировании 1,5 млрд долл. в биткоин окончательно убедило меня в том, что биткоин никуда не денется. У меня давно достаточно большой портфель биткоинов и я вам тоже рекомендую его купить. Я разделяю самые оптимистичные прогнозы по поводу его цены и верю в цену 100+ в этом или следующем году”, – отметил он в сообщении.
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Напомним, Bitcoin обновил исторический максимум после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд.
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