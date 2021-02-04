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Bitcoin обновил исторический максимум после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд

Bitcoin обновил исторический максимум после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд

Компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в Bitcoin и планирует «в ближайшем будущем» начать принимать биткоины как плату за свои продукты — на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 43 тыс. долларов.

Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla также отметила, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

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«В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Tesla в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

На фоне этих новостей биткоин обновил исторический максимум — стоимость криптовалюты подскочила до 43 986 долларов, свидетельствуют данные портала Coin Desk.

По материалам Економічна Правда
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