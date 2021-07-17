День финансов: перевод 10 тыс. без финмона, техосмотр с видеофиксацией, теневой фонд «на шее» у работающих

Вторник, 20 июля: куда не стоит нести деньги, и сколько неработающих содержит один работающий украинец:

Начало пятого этапа COVID-вакцинации в Украине. Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Куда не стоит нести деньги. НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектов. Таким образом комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пытается защитить права инвесторов и провести разъяснительную работу по защите прав потребителей финуслуг. “Работа в данном направлении будет продолжаться постоянно, так как каждый день появляется много новой информации, которая подлежит детальному анализу”, – уверяют в НКЦБФР.

💰 Мы – только за честность. И знаем, что часто инвесторы задумываются о высокодоходных агрессивных инструментах: они выглядят очень привлекательно, но имеют большие потенциальные риски. Поэтому 22 июля собираем в Киеве лучших экспертов рынка. Для того, чтобы поделиться опытом и дать полезные советы тем, кто нацелен на инвестиции.

Когда один работает за троих. В Украине официально работающий содержит двух неработающих . Такое заявление сделал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко, указав, что теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в 500 млрд грн в год.

Также было отмечено, что сегодня от 2 до 3 миллионов украинцев работают за рубежом.

Ипотека от банка Ярославского. Банк Кредит Днепр, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, запустил собственную ипотечную программу по покупке жилья на вторичном рынке Киева и Днепра. Процентная ставка на первый год составляет 12,99%, со второго года ставка плавающая и зависит от украинского индекса депозитных ставок, который ежедневно публикует Нацбанк.

Минимум от Bitcoin. Курс Bitcoin опустился ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц. Эту отметку криптовалюта в последний раз пересекала 22 июня. Общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin обвалилась до почти 557 млрд долларов. Напомним, 22 июня Bitcoin упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января.

Банковский мониторинг: как отправить 10 тыс. грн родственнику. Как разъясняет НБУ, украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся. Владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Если же есть наличные, то перевести деньги можно.

МВД предлагает вернуть техосмотр. Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса. При этом на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признанное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.