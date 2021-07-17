Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектов

В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты») Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проанализировала списки потенциально фиктивных проектов и выделила те, которые с большой вероятностью привлекают средства, в частности, и от граждан Украины.

Об этом сообщили в ведомстве.

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“Работа в данном направлении будет продолжаться постоянно, так как каждый день появляется много новой информации, которая подлежит детальному анализу. Также традиционно Комиссией были получены обращения от граждан с подтверждающими документами о потере ими значительных средств, инвестированных в сомнительные финансовые проекты”, – отмечается в сообщении.

Чтобы защитить права инвесторов и провести разъяснительную работу по защите прав потребителей финуслуг, на официальном веб-сайте комиссии был обновлен список сомнительных инвестиционных проектов и добавлены следующие проекты:

InvestMarkets – www.investmarkets.com

JustTradingCompany – justtradecompany.com

Alfatrust – alfatrust.com

Dowmarkets – dowmarkets.com

uTrader – utrader.com

Trend Broker – www.trend-broker.com.

Перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке.