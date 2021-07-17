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Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУ

Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУ

Украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном на официальном сайте.

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“Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме”, – говорится в разъяснении.

Владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Если же есть наличные, то перевести деньги можно:

  • в отделении банка, имея с собой паспорт;
  • через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика.

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Без верификации переводить можно сумму до 5 тыс. грн. Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.

Справка Finance.ua:

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.
  • Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.

Что такое финансовый мониторинг

По материалам Обозреватель
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