Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУ

Украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.
Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном на официальном сайте.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
“Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме”, – говорится в разъяснении.
Владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Если же есть наличные, то перевести деньги можно:
*Читайте также: Как получить штраф от финмона: девять антисоветов
Без верификации переводить можно сумму до 5 тыс. грн. Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономияВчера, 10:03 - 20254 32
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторовВчера, 08:02 - 19833 19
Украинцам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это деньгиВчера, 20:03 - 1536 7
В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от экспертаВчера, 21:02 - 1189 3
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 33669 3
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 33669 3
Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУВчера, 11:01 - 5509
Зарплаты украинских тестировщиков летом 2021 (инфографика)Вчера, 16:03 - 2804
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке столицыВчера, 13:02 - 2716
Сколько заработали крупнейшие МФО в 2020 году (исследование)Вчера, 14:02 - 2443
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayОколо часа назад - 37
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 251
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 900
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 649 2
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 597 1