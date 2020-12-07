Когда банки могут блокировать операции клиентов

Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.
Об этом пишет Uteka со ссылкой на Министерство финансов.
“Законодательно установленные правила финмониторинга требуют от банков дополнительно анализировать такие операции, чтобы противодействовать возможному отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. Чтобы реже попадать под прицел финмониторинга, следует ориентироваться в том, как работает система финансового мониторинга и какие требования она предъявляет к субъектам хозяйствования и обычным гражданам”, – говорится в сообщении.
Финансовый мониторинг – это государственная система противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. То есть это проверка субъектами первичного финансового мониторинга того, законна ли финансовая операция.
Под прицел субъектов первичного финансового мониторинга попадают операции клиентов, которые являются сложными, необычно большими или проведенными необычным способом. Или же операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.
О каких операциях информируют Госфинмониторинг:
Правила работы субъектов первичного финансового мониторинга:
Какие документы могут требовать:
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