Когда банки могут блокировать операции клиентов

Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.

Об этом пишет Uteka со ссылкой на Министерство финансов.

“Законодательно установленные правила финмониторинга требуют от банков дополнительно анализировать такие операции, чтобы противодействовать возможному отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. Чтобы реже попадать под прицел финмониторинга, следует ориентироваться в том, как работает система финансового мониторинга и какие требования она предъявляет к субъектам хозяйствования и обычным гражданам”, – говорится в сообщении.

Финансовый мониторинг – это государственная система противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. То есть это проверка субъектами первичного финансового мониторинга того, законна ли финансовая операция.

Под прицел субъектов первичного финансового мониторинга попадают операции клиентов, которые являются сложными, необычно большими или проведенными необычным способом. Или же операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

О каких операциях информируют Госфинмониторинг:

субъекты первичного финансового мониторинга обязаны информировать Госфинмониторинг обо всех операциях больше 400 000 грн (до апреля этого года действовал соответствующий порог 150 000 грн). Если физическое лицо или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, проводят понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не нужно каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 000 грн.

Правила работы субъектов первичного финансового мониторинга:

если субъект первичного финансового мониторинга выявит подозрительную операцию – он ее останавливает и сообщает об этом в Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня;

потом Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и уведомляет правоохранительные органы;

дальше идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости у клиента могут потребовать дополнительные документы;

в течение 30 дней должно быть принято решение или о продлении блокировки, или о возможности совершения сделки.

Какие документы могут требовать:

если операция клиента признается подозрительной, от него могут потребовать документы, которые помогут ответить на два вопроса. Первый – кто делает платеж и в пользу кого, чтобы исключить операции в пользу террористов и лиц, находящихся под санкциями. В качестве подтверждения могут требовать паспорта, идентификационные коды, другие документы;

второй вопрос – это суть операции. Нужно понять, за что перечисляются деньги. Субъект первичного финансового мониторинга должен убедиться, что это не легализация, не коррупция либо не обналичивание средств.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.

Национальный банк повысил прозрачность принятия решений по применению мер воздействия к банкам.

Позже Национальный банк обновил нормативную базу по применению мер воздействия за нарушение финансового мониторинга.

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