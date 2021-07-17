Минимум за последний месяц: биткойн обвалился ниже 30 тысяч долларов

Курс биткойна опустился ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц. Эту отметку криптовалюта в последний раз пересекала 22 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Coindesk.
По состоянию на 10 утра 20 июля, курс биткойна составляет 29,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты упала на 6,41%
Общая стоимость рыночной капитализации биткойна обвалилась до почти 557 млрд долларов. Падение капитализации за сутки составило около 23 млрд долларов.
22 июня биткойн упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января.
Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.
Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.
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