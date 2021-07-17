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Когда начнется пятый этап COVID-вакцинации в Украине

Когда начнется пятый этап COVID-вакцинации в Украине

С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

«С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • В Украине 22 июня началась вакцинация против COVID-19 рабочих коллективов компаний, в штате которых более 50 человек, желающих прививаться.
По материалам РБК-Украина
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