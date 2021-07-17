Банк Ярославского запустил свою ипотечную программу

Банк Кредит Днепр, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, запустил собственную ипотечную программу по покупке жилья на вторичном рынке Киева и Днепра.
Согласно новой программе банка,* сумма кредита* может достигать 10 млн грн, а срок кредитования – до 20 лет.
Оформить кредит на жилье может физическое лицо или физлицо-предприниматель в возрасте от 22 до 70 лет в отделениях банка.
На выбор жилье в кредит можно оформить:
Процентная ставка на первый год составляет 12,99%, со второго года ставка плавающая и зависит от украинского индекса депозитных ставок, который ежедневно публикует Нацбанк.
«Это только первый шаг в развитии этого направления – в ближайшее время клиенты смогут у нас оформить кредиты на жилье и на первичном рынке. Мы активно проводим переговоры с застройщиками по общим программам кредитования, и наши двери открыты для новых партнеров – застройщиков Украины», – отметил заместитель председателя Банка Кредит Днепр по розничному бизнесу и digital-трансформации Тарас Горкун.
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