Банк Ярославского запустил свою ипотечную программу

Банк Кредит Днепр, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, запустил собственную ипотечную программу по покупке жилья на вторичном рынке Киева и Днепра.

Согласно новой программе банка,* сумма кредита* может достигать 10 млн грн, а срок кредитования – до 20 лет.

Оформить кредит на жилье может физическое лицо или физлицо-предприниматель в возрасте от 22 до 70 лет в отделениях банка.

На выбор жилье в кредит можно оформить:

как без первоначального взноса – при условии дополнительного обеспечения,

так и со взносом от 30% стоимости приобретаемого жилья при оформлении данного объекта в ипотеку.

Процентная ставка на первый год составляет 12,99%, со второго года ставка плавающая и зависит от украинского индекса депозитных ставок, который ежедневно публикует Нацбанк.

«Это только первый шаг в развитии этого направления – в ближайшее время клиенты смогут у нас оформить кредиты на жилье и на первичном рынке. Мы активно проводим переговоры с застройщиками по общим программам кредитования, и наши двери открыты для новых партнеров – застройщиков Украины», – отметил заместитель председателя Банка Кредит Днепр по розничному бизнесу и digital-трансформации Тарас Горкун.

Справка Finance.ua:

30 июля 2020 года Нацбанк согласовал Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала «Банк Кредит Днепр».