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Банк Ярославского запустил свою ипотечную программу

Банк Ярославского запустил свою ипотечную программу

Банк Кредит Днепр, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, запустил собственную ипотечную программу по покупке жилья на вторичном рынке Киева и Днепра.

Согласно новой программе банка,* сумма кредита* может достигать 10 млн грн, а срок кредитования – до 20 лет.

Оформить кредит на жилье может физическое лицо или физлицо-предприниматель в возрасте от 22 до 70 лет в отделениях банка.

На выбор жилье в кредит можно оформить:

  • как без первоначального взноса – при условии дополнительного обеспечения,
  • так и со взносом от 30% стоимости приобретаемого жилья при оформлении данного объекта в ипотеку.

Процентная ставка на первый год составляет 12,99%, со второго года ставка плавающая и зависит от украинского индекса депозитных ставок, который ежедневно публикует Нацбанк.

«Это только первый шаг в развитии этого направления – в ближайшее время клиенты смогут у нас оформить кредиты на жилье и на первичном рынке. Мы активно проводим переговоры с застройщиками по общим программам кредитования, и наши двери открыты для новых партнеров – застройщиков Украины», – отметил заместитель председателя Банка Кредит Днепр по розничному бизнесу и digital-трансформации Тарас Горкун.

Справка Finance.ua:

  • 30 июля 2020 года Нацбанк согласовал Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала «Банк Кредит Днепр».
  • Ярославский также контролирует банковскую группу «Кредит Днепр», в которую входят страховые компании «ИНГО» и «ИНГО Жизнь», КУА «Геритидж инвестмент менеджмент», «Украинская металлургическая компания» и ЗНВКИФ «Смарт Капитал».
По материалам Финансовый клуб
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