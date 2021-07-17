МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видео

Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.

Об этом говорится в опубликованном проекте постановления КМУ О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 30 января 2012 № 137 и от 31 мая 2012 года № 512.

В пояснительной записке документа говорится, что обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляют субъекты проведения ОТК (обязательного технического контроля транспортных средств).

При этом на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признанное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.

Что предлагают:

ввести электронный документ по результатам проведения ОТК , который будет формироваться с применением программно-технических средств и будет иметь предусмотренную визуальную форму;

для повышения уровня объективности и прозрачности при прохождении обязательного технического контроля ТС предлагают вести видеофиксацию процесса проверки технического состояния автомобилей.

«Принятие проекта постановления обеспечит упрощение механизма взаимодействия субъектов проведения обязательного технического контроля транспортных средств с государственными органами в сфере обязательного технического контроля транспортных средств, оптимизацию процедуры ведения общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля”, – говорят в МВД.

Справка Finance.ua:

Сейчас техосмотр для частных автомобилей не обязателен, его отменили в 2011 году. Периодический осмотр на техническую исправность проходят только коммерческие транспортные средства, такие как автобусы, грузовики и такси.

Однако власти планируют повторное введение техосмотра автомобилей уже не первый год. Согласно одному из законопроектов, в Украине с 2022 года будет введено”:https://news.finance.ua/ua/news/-/495178/v-ukrayini-planuyut-povernuty-obovyazkovyj-tehoglyad периодическое тестирование на пригодность всех транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Не будут проходить техосмотр только новые автомобили.

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