МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видео

Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.
Об этом говорится в опубликованном проекте постановления КМУ О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 30 января 2012 № 137 и от 31 мая 2012 года № 512.
В пояснительной записке документа говорится, что обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляют субъекты проведения ОТК (обязательного технического контроля транспортных средств).
При этом на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признанное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.
Что предлагают:
«Принятие проекта постановления обеспечит упрощение механизма взаимодействия субъектов проведения обязательного технического контроля транспортных средств с государственными органами в сфере обязательного технического контроля транспортных средств, оптимизацию процедуры ведения общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля”, – говорят в МВД.
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