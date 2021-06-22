День финансов: продажа земли сельхозназначения, покупка валюты для ФЛП круглосуточно

Июль встречает украинцев целым списком изменений:

Повышается размер прожиточного минимума. С 1 июля он составит 2294 грн на одного человека ежемесячно.

Стартует рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Наконец-то статья 317 Гражданского кодекса Украины приобретает свое полное значение для сельскохозяйственных земель: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». До 1 июля это право ограничивалось тем, что собственник не мог продать земельный участок, чем фактически нивелировалось его право ею распоряжаться. Что нужно знать продавцу и покупателю – детальнее рассказываем в материале по ссылке:

5 миллионам человек повысят пенсионные выплаты. Минимальная пенсия вырастет с 1769 грн до 1854 грн. Также будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, перерасчет которой не производился с 2019 года.

Увеличатся и пособия, которые выплачивает Фонд соцстрахования. Размер пособия пострадавшему в результате несчастного случая на производстве составит — 40 443 грн; семье в случае смерти пострадавшего — 237 900 грн; иждивенцу в случае смерти пострадавшего — 47 580 грн.

ФЛП смогут покупать валюту в ПриватБанке круглосуточно. Кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, теперь продажа валюты банку доступна с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00. В рамках одной операции ФЛП может произвести продажу валюты на сумму до $20 тыс. или 20 тыс. евро по коммерческому курсу банка.

С 1 июля в течение 60 дней украинцы должны будут уплатить налог на недвижимость. Налог рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года — 4 723,00 гривен. В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но, по закону, она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров.

В ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID -19. Цифровой сертификат ЕС будет принят во всех странах-участницах. Во время путешествий владелец сертификата освобождается от ограничений на свободное передвижение. Цифровой сертификат содержит QR-код с цифровой подписью для защиты от подделки.

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Вступил в силу закон о «зеленых» облигациях. Документ устанавливает понятие «зеленых» облигаций и проектов экологического направления. Эмиссию «зеленых» облигаций сможет проводить лицо, реализующее или финансирующее проект экологического направления. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование расходов проекта экологической направленности.

Гарантию и чек на бытовую технику оцифруют. Сегодня депутаты приняли за основу и в целом законопроект № 4185, который вводит электронные гарантийные талоны на технику в Украине. При покупке технически сложного бытового товара покупатель сможет требовать чек, гарантию и другие эксплуатационные документы в электронном виде.

P.s. Сегодня вышел необычный ролик на Youtube-канале Finance.uа. В него поместились самые популярные вопросы читателей к финансовому эксперту – Алексею Козыреву. И непосредственно ответы уважаемого эксперта. В частности, Алексей рассказал: когда продавать доллары, что происходит с ценами на недвижимость и золото, какой бизнес лучше открыть. Не верите? Тогда смотрите сами: