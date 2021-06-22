День финансов: продажа земли сельхозназначения, покупка валюты для ФЛП круглосуточно

Июль встречает украинцев целым списком изменений:
P.s. Сегодня вышел необычный ролик на Youtube-канале Finance.uа. В него поместились самые популярные вопросы читателей к финансовому эксперту – Алексею Козыреву. И непосредственно ответы уважаемого эксперта. В частности, Алексей рассказал: когда продавать доллары, что происходит с ценами на недвижимость и золото, какой бизнес лучше открыть. Не верите? Тогда смотрите сами:
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