С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

С 1 июля Европейский Союз запустил цифровые COVID-сертификаты для поездок внутри сообщества.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Сообщается, что страны-участницы ЕС могут с сегодняшнего дня начать выпуск цифровых сертификатов и их использование.

Что такое цифровой COVID-сертификат Евросоюза?

Это цифровое доказательство того, что человек прошел вакцинацию против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от этой болезни.

Ключевые особенности сертификата:

цифровой и/или бумажный формат;

QR-код;

выдается бесплатно;

на национальном и английском языках;

безопасно и надежно;

действует во всех странах ЕС.

Как граждане стран ЕС получат сертификат?

За выдачу отвечают национальные органы. Сертификат могут выдавать центры тестирования, органы здравоохранения или непосредственно через портал электронного здравоохранения.

Цифровую версию можно сохранить на смартфоне, но можно запросить и бумажный документ. Оба будут иметь QR-код, содержащий важную информацию, а также цифровую подпись, чтобы убедиться, что сертификат подлинный.

Как это поможет свободному перемещению?

Цифровой сертификат ЕС будет принят во всех странах-участницах. Это поможет обеспечить скоординированную отмену существующих ограничений.

Во время путешествий владелец сертификата освобождается от ограничений на свободное передвижение. Страны-участницы ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для людей с сертификатами, за исключением случаев, когда они необходимы.

Как будет работать сертификат?

Цифровой сертификат содержит QR-код с цифровой подписью для защиты от подделки. Когда проверяется сертификат, сканируется QR-код и подпись. Каждый орган (больница, центр тестирования или орган здравоохранения) имеет свой собственный ключ цифровой подписи. Все они хранятся в защищенной базе данных.

Для проверки подписи создан специальный шлюз, при этом через него не проходят персональные данные. ЕС также разработал для стран-участниц программное обеспечение и приложения для выдачи, хранения и проверки сертификатов.

Смогут ли граждане без вакцинации попасть в другую страну ЕС?

Да. Цифровой сертификат должен способствовать свободному перемещению внутри ЕС. Это не будет предварительным условием для свободного передвижения, которое является фундаментальным правом в ЕС.

Какие данные включены в сертификат?

Цифровой COVID-сертификат содержит имя, дату рождения, дату выдачи, соответствующую информацию о вакцине / тесте / выздоровлении и уникальный идентификатор. Сертификаты будут включать только ограниченный набор необходимой информации.

Справка Finance.ua:

Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, однако с другими странами, в частности с США и Израилем, необходимо договариваться отдельно.