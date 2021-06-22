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В июле повышенные пенсии получат 5 млн украинских пенсионеров

В июле повышенные пенсии получат 5 млн украинских пенсионеров

В Украине с 1 июля 2021 года 5 миллионам человек повысят пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1769 до 1854 гривен, возрастает:

  • минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн.;
  • надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, перерасчет которой не производился с 2019 года.

В Минсоцполитики напомнили, что с 1 октября 2021 года в соответствии с постановлением Правительства от 22 февраля 2021 г. № 127 “О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

Повышение пенсий с 1 октября будет касаться почти 1 млн пенсионеров.

С 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн. (40% от увеличенной МЗП с 6 500).

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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