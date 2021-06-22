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Гарантию и чек на бытовую технику оцифруют — принят закон

Гарантию и чек на бытовую технику оцифруют — принят закон

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который вводит электронные гарантийные талоны на технику в Украине.

За такое решение проголосовали 335 народных депутатов.

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“Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя”, – указано в законе.

Законопроект предусматривает:

  • возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не бумажном;
  • возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
  • в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.

Соавтор законопроекта, народный депутат Егор Чернев во время его представления отметил, что целью проекта является диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, который предоставляется потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Именно для этого и было предложено установить на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5305 по «усовершенствованию» правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.

По материалам Ракурс
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