Гарантию и чек на бытовую технику оцифруют — принят закон

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который вводит электронные гарантийные талоны на технику в Украине.
За такое решение проголосовали 335 народных депутатов.
О главных законодательных инициативах, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и всегда будьте в курсе главных изменений!
“Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя”, – указано в законе.
Законопроект предусматривает:
Соавтор законопроекта, народный депутат Егор Чернев во время его представления отметил, что целью проекта является диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, который предоставляется потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Именно для этого и было предложено установить на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.
Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5305 по «усовершенствованию» правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 7910 10
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 2216 6
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП5 ч. назад - 710 4
Свой банк и доход в $1 миллиард. Смелянский обнародовал план работы на два года4 ч. назад - 553 4
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 2028 4
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 2216 6
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 2028 4
Что изменится в Украине с 1 июля8 ч. назад - 1436
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость3 ч. назад - 1161 2
Open banking, е-деньги, небанковские карты: Рада приняла закон о платежных услугахВчера, 16:00 - 1018
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 834 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 429 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 940
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1829 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1639 10