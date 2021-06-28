Что изменится в Украине с 1 июля

С 1 июля 2021 года украинцев ждет целый ряд изменений.

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Рынок земли. С 1 июля вступает в силу закон О рынке земли. Граждане Украины — физические лица смогут покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной собственности. Один владелец может купить до 10 тысяч гектаров земли.

Повышение прожиточного минимума. Новый размер прожиточного минимума составит 2294 грн на одного человека ежемесячно.

Для разных групп населения:

дети до 6 лет — 2013 грн;

дети 6 — 18 лет — 2510 грн;

трудоспособные граждане — 2379 грн;

нетрудоспособные граждане — 1854 грн.

Из-за роста прожиточного минимума возрастет также размер выплат на детей и пособия по беременности и родам. Гарантированный минимальный размер алиментов с июля для детей до 6 лет составит — 1 тыс. 006,5 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 тыс. 255 грн.

Максимальная помощь по безработице с 1 июля 2021 года вырастет на 436 гривен с 9 080 гривен до 9 516 гривен.

Пенсии. Минимальная пенсия по возрасту в нашей стране равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Этот показатель с 1 июля увеличивается на 85 грн — с 1769 до 1854 грн. Вырастет минимальный размер пенсии по возрасту и для граждан с инвалидностью — до 1 тыс. 854 грн. Размер максимальной пенсии составит 18 тыс. 540 грн. Минимальный размер пенсии в случае потери кормильца из числа военнослужащих возрастет до 3 тыс. 708 грн.

Проверки предприятий. Государственная служба по вопросам труда вместе с налоговой службой начинают инспекции предприятий, которые подозреваются в использовании незадекларированного труда. В поле зрения проверяющих попадут работодатели, имеющие самый высокий риск использования незадекларированного труда. По информации Минэкономики, таковыми считаются, в частности, компании, работающие в сфере торговли, сельского хозяйства, транспорта и организации питания. На первый раз нарушителей ждет штраф в размере 60 тыс. грн.

Появляются автомобили — «фантомы». На украинские дороги выезжают полицейские автомобили без опознавательных знаков, оборудованные интегрированными системами контроля скорости. В Госагентстве инфраструктурных проектов, которое закупило такие автомобили, их назвали автомобили-«фантомы».

Бета-тестирование COVID-сертификатов. Украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получившие 2 дозы), на территории Украины могут протестировать COVID-сертификат в приложении «Дія».

Новые тарифы на газ. Газопоставщики обнародовали свои июльские месячные тарифы которые будут действовать для тех, кто отказался от годового тарифа на газ. Стоимость одного кубометра голубого топлива украинцам будет стоить в пределах от 7,99 до 13,30 гривны за кубометр газа. Самую низкую цену среди компаний, которые уже опубликовали свои июльские тарифы, предложил газопоставщик «ЙЕ энергия» — 7,99 гривны за кубометр газа, а самый высокий тариф у компании «Газпромпостач» — 13,30 гривны за кубометр газа.