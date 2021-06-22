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В Украине вступил в силу закон о «зеленых» облигациях

В Украине вступил в силу закон о «зеленых» облигациях

В Украине 1 июля вступила в силу новая редакция закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках», который вводит «зеленые» облигации как отдельный подвид ценных бумаг.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

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«С сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, вступает в силу Закон Украины „О рынках капитала и организованных товарных рынках“ в редакции Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов“ № 738-IX от 19 июня 2020 года. Законом вводятся „зеленые“ облигации как отдельный подвид ценных бумаг и устанавливаются правила для участников соответствующего рынка», — говорится в сообщении.

В частности, документ устанавливает понятие «зеленых» облигаций и проектов экологического направления (с определением конкретных направлений, на которые могут направляться средства, привлеченные от эмиссии таких облигаций), круг эмитентов «зеленых» облигаций, принципы раскрытия информации эмитентами, процедуры отчетности и использования поступлений, которые будут привлечены от инвесторов на финансирование и/или рефинансирование проектов экологического направления.

Эмиссию «зеленых» облигаций может проводить лицо, реализующее или финансирующее проект экологического направления. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование расходов проекта экологической направленности, таких, как проекты в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности, минимизации образования, утилизации и переработки отходов, внедрение экологически чистого транспорта, органического земледелия, сохранения флоры и фауны и прочее.

Также закон предусматривает, что информация об эмитенте «зеленых» облигаций должна дополнительно содержать сведения о текущем состоянии реализации проекта экологического направления, а также объем средств, привлеченных за счет эмиссии «зеленых» облигаций, и объем фактически использованных средств для реализации или финансирования проекта экологического направления.

Напомним, до 2030 года Украина сможет привлечь за счет выпуска «зеленых» облигаций 36 млрд долл. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка услуг по энергоэффективности и «чистой» энергетике до 2030 года — 73 млрд долл.

По материалам Укринформ
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