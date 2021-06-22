В Украине вступил в силу закон о «зеленых» облигациях

В Украине 1 июля вступила в силу новая редакция закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках», который вводит «зеленые» облигации как отдельный подвид ценных бумаг.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

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«С сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, вступает в силу Закон Украины „О рынках капитала и организованных товарных рынках“ в редакции Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов“ № 738-IX от 19 июня 2020 года. Законом вводятся „зеленые“ облигации как отдельный подвид ценных бумаг и устанавливаются правила для участников соответствующего рынка», — говорится в сообщении.

В частности, документ устанавливает понятие «зеленых» облигаций и проектов экологического направления (с определением конкретных направлений, на которые могут направляться средства, привлеченные от эмиссии таких облигаций), круг эмитентов «зеленых» облигаций, принципы раскрытия информации эмитентами, процедуры отчетности и использования поступлений, которые будут привлечены от инвесторов на финансирование и/или рефинансирование проектов экологического направления.

Эмиссию «зеленых» облигаций может проводить лицо, реализующее или финансирующее проект экологического направления. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование расходов проекта экологической направленности, таких, как проекты в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности, минимизации образования, утилизации и переработки отходов, внедрение экологически чистого транспорта, органического земледелия, сохранения флоры и фауны и прочее.

Также закон предусматривает, что информация об эмитенте «зеленых» облигаций должна дополнительно содержать сведения о текущем состоянии реализации проекта экологического направления, а также объем средств, привлеченных за счет эмиссии «зеленых» облигаций, и объем фактически использованных средств для реализации или финансирования проекта экологического направления.

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Напомним, до 2030 года Украина сможет привлечь за счет выпуска «зеленых» облигаций 36 млрд долл. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка услуг по энергоэффективности и «чистой» энергетике до 2030 года — 73 млрд долл.