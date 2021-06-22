Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется физическим лицам — владельцам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год. Счета владельцам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года, и оплатить их нужно в течение 60 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Налоговой.
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Как рассчитывается налог:
За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней, более 30 дней — 20%.
Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:
«Следовательно, физические лица-предприниматели, указавшие свое жилье как налоговый адрес и фактически ведущие деятельность в собственной квартире/доме, не имеют права на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду (лизинг)», — говорится в сообщении.
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