В Украине выросли пособия, которые выплачивает Фонд соцстрахования

В связи с повышением прожиточного минимума в Украине с 1 июля выросла сумма единовременных пособий, которые финансируются Фондом социального страхования Украины.
Об этом информирует пресс-служба Фонда соцстрахования на странице в Facebook.
Информацию о пенсиях и других соцвыплатах можете прочесть в телеграм-канале Finance_ukr. Не забудьте подписаться!
«С 1 июля 2021 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 270 гривен до 2 379 гривен. Соответственно выросла сумма связанных с ним единовременных пособий, которые финансируются Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцев в случае смерти работников вследствие выполнения должностных обязанностей», — сказано в сообщении.
Читайте также: В июле повышенные пенсии получат 5 млн украинских пенсионеров
Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 июля этого года, размер пособия составит:
Ранее эти выплаты составляли 38 590 грн, 227 000 грн и 45 400 грн соответственно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 8182 12
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 2307 7
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 2110 5
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость5 ч. назад - 1605 4
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП7 ч. назад - 855 4
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 2307 7
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость5 ч. назад - 1605 4
Что изменится в Украине с 1 июля10 ч. назад - 1564
Гектар земли можно продать от 21 тыс. грн. Где самая дорогая и самая дешевая сельхозземля4 ч. назад - 1093
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП7 ч. назад - 855 4
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 848 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 435 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 947
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1839 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1643 10