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В Украине выросли пособия, которые выплачивает Фонд соцстрахования

В Украине выросли пособия, которые выплачивает Фонд соцстрахования

В связи с повышением прожиточного минимума в Украине с 1 июля выросла сумма единовременных пособий, которые финансируются Фондом социального страхования Украины.

Об этом информирует пресс-служба Фонда соцстрахования на странице в Facebook.

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«С 1 июля 2021 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 270 гривен до 2 379 гривен. Соответственно выросла сумма связанных с ним единовременных пособий, которые финансируются Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцев в случае смерти работников вследствие выполнения должностных обязанностей», — сказано в сообщении.

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Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 июля этого года, размер пособия составит:

  • пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потере трудоспособности) — 40 443 грн;
  • семье в случае смерти пострадавшего (100 размеров прожиточного минимума) — 237 900 грн;
  • иждивенцу в случае смерти пострадавшего (20 размеров прожиточного минимума) — 47 580 грн.

Ранее эти выплаты составляли 38 590 грн, 227 000 грн и 45 400 грн соответственно.

По материалам Finance.UA
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