ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП

ПриватБанк с 1 июля 2021 года запускает режим продленной торговой сессии для всех своих клиентов ФЛП, который позволит предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба банка.

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Как отмечается, круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для тех ФЛП, которые занимаются фрилансом и получают оплату за услуги в валюте.

Кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, теперь продажа валюты банку доступна с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00.

В рамках одной операции ФЛП может произвести продажу валюты на сумму до $20 тыс. или 20 тыс. евро по коммерческому курсу банка.

Справка Finance.ua:

В ПриватБанке ранее заявили, что клиенты — юридические лица/физические лица — предприниматели/самозанятые лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, должны использовать SmartID, а остальные способы будут отключены.