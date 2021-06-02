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ПриватБанк интересен инвесторам из США — глава набсовета Пиреус Банка

ПриватБанк интересен инвесторам из США — глава набсовета Пиреус Банка

При приватизации ПриватБанка больший интерес ожидается от инвесторов из США, чем из Европы.

Такую оценку дал председатель наблюдательного совета Пиреус Банка Яннис Кириакопулос в интервью изданию «Минфин».

«Скорее всего, сначала зайдут какие-то „горячие“ деньги одного из солидных фондов. Инвестор поспособствует улучшению корпоративного управления и сервиса в банке. А уже со временем, возможно, появится стратегический инвестор. Ожидаю, что больший интерес будет из США, чем из Европы», — отметил он.

Кириакопулос также позитивно оценил работу, проделанную Национальным банком Украины по укреплению украинской банковской системы.

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«Если посмотреть на уровень адекватности капитала, то это очень сильная банковская система. Работа, проделанная НБУ, прекрасна. Банковские практики очень быстро гармонизируются с лучшими европейскими образцами. Продолжается сокращение портфеля проблемной задолженности», — считает банкир.

Также, по его словам, нынешние условия кредитования в Украине прозрачные и коммерческие, в противовес ситуации много лет назад, когда кредитование ориентировалось на активы (залоги).

«Банковскому рынку есть куда расти. Отношение чистого (за вычетом резервов) кредитного портфеля к ВВП в Украине всего 14%, тогда как в Европе — 80%, Польше — 60%, в Германии — 90%. Рост до этих показателей означает многомиллиардные кредитные вложения в большое количество бизнесов», — сказал Кириакопулос.

Он также отметил, что наблюдает наращивание активов иностранных инвесторов в Украине, примером чему может служить Европейский банк реконструкции и развития.

«Сейчас вижу, что он расширяет свои операции в Украине — не только кредитные, но и инвестиционные. О политических рисках нужно думать до вхождения в страну. Если ты уже здесь, то нужно научиться жить с этим», — добавил глава набсовета Пиреус Банка.

Справка Finance.ua:

  • 8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бёша на должность председателя правления ПриватБанка.
  • В НБУ рассказали, что начнут готовить «ПриватБанк» на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.
  • Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.
По материалам Минфин.com.ua
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