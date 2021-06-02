ПриватБанк официально получил нового руководителя — НБУ

8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бёша на должность председателя правления ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Правление Нацбанка согласовало кандидатуру Герхарда Бёша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного регулятором.
28 мая 2021 года наблюдательный совет Приватбанка назначил Герхарда Бёша председателем правления Приватбанка по результатам проведенного конкурсного отбора. Бёш назначен сроком на пять лет.
Напомним, 23 января 2021 года завершился трехлетний контракт с экс-главой ПриватБанка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет стал искать нового главу.
Фото: Business Ukraine magazine
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