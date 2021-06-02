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ПриватБанк официально получил нового руководителя — НБУ

ПриватБанк официально получил нового руководителя — НБУ

8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бёша на должность председателя правления ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Правление Нацбанка согласовало кандидатуру Герхарда Бёша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного регулятором.

28 мая 2021 года наблюдательный совет Приватбанка назначил Герхарда Бёша председателем правления Приватбанка по результатам проведенного конкурсного отбора. Бёш назначен сроком на пять лет.

Напомним, 23 января 2021 года завершился трехлетний контракт с экс-главой ПриватБанка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет стал искать нового главу.

Справка Finance.ua:

  • Герхард Бёш окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук.
  • В период с 1993 до 2004 года он работал на руководящих должностях в разных банках, а в 2004-2006 годах находился на должностях руководителя департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.
  • В марте 2006 года Бёш получил должность заместителя председателя правления Райффайзен Центральбанка.
  • С ноября 2010 года он был первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Фото: Business Ukraine magazine

По материалам Finance.UA
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