В НБУ рассказали, когда планируют продать «ПриватБанк»

В НБУ рассказали, что начнут готовить «ПриватБанк» на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.

Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос hromadske.

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В частности, там отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики 641; когда реальный ВВП Украины будет расти в течение двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение.

Кроме того, Нацбанк озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое / имущественное положение и прозрачную структуру собственности.

«То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк», 641; объясняют в НБУ.

Зачем продавать «ПриватБанк»?

Государство планирует за 5 лет уменьшить свою долю в банковском секторе с 55% до 25%. Делать это хотят способом продажи мажоритарных пакетов акций иностранным и местным стратегическим инвесторам, международным финансовым организациям, а также посредством осуществления первичного размещения акций.

В целом у государства сейчас есть четыре банка: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк». На «Приват» приходится 20% всего банковского рынка Украины, поэтому Украина в первую очередь планирует продать его.

Уменьшение доли государства в банковском секторе поможет ему получить большую независимость и будет помогать банкам работать в соответствии с рыночными правилами. Курс на приватизацию государственных банков заложен в правительственной стратегии, обновленную версию которой правительство одобрило в сентябре 2020 года.

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