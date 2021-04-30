В НБУ рассказали, когда планируют продать «ПриватБанк»

В НБУ рассказали, что начнут готовить «ПриватБанк» на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.
Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос hromadske.
Читайте также: ПриватБанк продадут частному владельцу: как это отразится на клиентах банка
В частности, там отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики  641; когда реальный ВВП Украины будет расти в течение двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение.
Кроме того, Нацбанк озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое / имущественное положение и прозрачную структуру собственности.
«То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк»,  641; объясняют в НБУ.
Зачем продавать «ПриватБанк»?
Государство планирует за 5 лет уменьшить свою долю в банковском секторе с 55% до 25%. Делать это хотят способом продажи мажоритарных пакетов акций иностранным и местным стратегическим инвесторам, международным финансовым организациям, а также посредством осуществления первичного размещения акций.
В целом у государства сейчас есть четыре банка: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк». На «Приват» приходится 20% всего банковского рынка Украины, поэтому Украина в первую очередь планирует продать его.
Уменьшение доли государства в банковском секторе поможет ему получить большую независимость и будет помогать банкам работать в соответствии с рыночными правилами. Курс на приватизацию государственных банков заложен в правительственной стратегии, обновленную версию которой правительство одобрило в сентябре 2020 года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 7659 6
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 9330 3
В Украине готовятся к введению «паспортов вакцинации»Вчера, 11:42 - 1554 2
Курс Bitcoin вырастет в разы к концу 2021 года — прогноз EcoinometricsОколо часа назад - 232 1
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине для получения транша2 ч. назад - 538 1
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 9330 3
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 7659 6
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 20:40 - 5236
Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)Вчера, 15:00 - 1253 1
Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 летВчера, 17:32 - 1010
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса4 мин. назад - 1
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1746 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 577
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 768
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2046 5