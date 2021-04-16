ПриватБанк продадут частному владельцу: как это отразится на клиентах банка

ПриватБанк продадут частному владельцу уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.

Суть такого решения объясняется желанием сократить долю государства в банковском рынке, пишет Обозреватель.

Как на клиентов повлияет продажа?

Переход банка из одних рук в другие должен пройти безболезненно. Банковский надзор за последнее десятилетие радикально изменился и продолжает усиливаться. Регулятор не допустит кардинальных изменений. Кроме того, если ухудшать предложения для украинцев, это приведет к оттоку клиентов. А в этом не заинтересованы и новые владельцы.

К тому же в НБУ уже заявили, что рассматривают в качестве покупателей европейские или американские банковские группы, придерживающиеся жестких правил поведения на рынке и дорожат своим именем.

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«Это общемировой тренд. В этом контексте совершенно не важно, кто именно является акционером того или иного финучреждения. Все они подчиняются общим правилам для всех участников рынка, должны выполнять нормативы, проходит стресс-тестирования, утверждать стратегические планы и т. д. », — объяснил советник главы правления БАНК Банка Василий Невмержицкий.

Гарантии ФГВФЛ (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) также не отменяются при смене владельца. В то же время вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала. В конце концов, это валюта, которая заходит в страну с целью покупки акций.

Напомним, ПриватБанк по итогам первого квартала 2021 года получил 2,4 млрд грн прибыли.

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