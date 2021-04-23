День финансов: курс на май, новый министр энергетики, различия надомной и дистанционной работы

В четверг, 29 апреля, Украина получила нового министра энергетики, и сделала шаг в направлении доступной недвижимости:

Из Энергоатома в министры. Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины — он стал первым постоянным министром за более чем год работы правительства Дениса Шмыгаля. Напомним, Галущенко с мая 2020 года занимал должность вице-президента Энергатома.

Богатые регионы. Кто после столицы? Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2020 году. Самый большой доход в 2020 году получили киевляне — 179,3 тыс. грн за год. Подробнее о тех, кто следует за столичными жителями. Кстати, по сообщению того же Госстата, средняя зарплата в Украине только за март 2021 выросла более чем на 1 тысячу гривен.

Цена газа. Обгоняем страны ЕС. По результатам исследования «Центра Разумкова», цена газа в Украине с учетом доставки уже превысила тарифы в европейских странах. Общий тариф на голубое топливо в Украине достигает 9,99 гривны за кубометр (7,99+2). Это дороже, чем в Румынии, Венгрии и Латвии.

Будет ли теплее гривне? Прогноз по курсу на май. К третьему месяцу весны готовятся не только украинцы, но и рынок валют. Специально для Youtube-канала Finance.ua эксперт Алексей Козырев рассказывает о прогнозе курса валют на май. Каким он будет и что повлияет на его формирование:

Шаг в направлении доступной недвижимости. В Украине создадут единую организацию с необходимым ресурсом для продолжения программы обеспечения жильем украинцев. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект № 5308. Согласно закону, Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»). Последнее создали в 2020 году для выполнение задания президента по реализации программы «Доступная ипотека».

Работа: надомная или дистанционная. В чем различия? В 2020 году пандемия резко изменила наши реалии. Многие из нас перешли на удаленный формат работы. В феврале 2021 начал действовать закон, который определяет, что такое дистанционный и надомный труд, гибкий режим рабочего времени, и дает компаниям законодательную базу для ведения бизнеса в новом мире — все подробности в нашем материале:

Мем за $ 430 тыс. Одним из популярных интернет-мемов является Disaster Girl — девочка с хитрой улыбкой, которая стоит на фоне горящего дома.

Фотография была сделана в январе 2005 года отцом девочки во время тренировок пожарной команды по тушению пожара. Она приобрела известность в интернете в качестве мема, а это лицо добавляли к другим фотографиям стихийных бедствий и катастроф. Героиня мема «Девочка-катастрофа» на днях продала его в виде токена NFT за $ 430 тыс.

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