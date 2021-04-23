Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)

Цена газа в Украине с учетом доставки уже превысила тарифы в европейских странах.
В частности, общий тариф на голубое топливо в Украине достигает 9,99 гривны за кубометр (7,99+2).
Об этом свидетельствует исследование “Центра Разумкова”.
Это дороже, чем в Румынии – (6,35+2,92 гривны за кубометр), Венгрии (5,44+2,7 гривны за кубометр) и Латвии (3,61+5,01 гривны за кубометр).
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а также почти 2 тысячи гривен за транспортировку.
“Незначительная часть поставщиков газа предложила более высокие цены: от 12 до 15 тысяч гривен. Уже этим компаниям “Нафтогаз Украины” направил свои предложения, чтобы эти компании, которые имеют более дорогой газ, покупали у “Нафтогаза” дешевле, то есть за 7,96”, – сообщил Корольчук.
Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
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