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Рада назначила нового министра энергетики

Рада назначила нового министра энергетики

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины — он стал первым постоянным министром за более чем год работы правительства Дениса Шмыгаля.

«За» проголосовали 305 нардепов.

Во время выступления он сделал акцент на вызовах перед украинской энергетикой, в частности противодействии Северному потоку-2 и потребности в отказе от вредного для экологии топлива, увеличения атомной генерации.

Кроме того, новый глава Минэнерго подчеркнул важность интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.

С момента «перезагрузки» правительства в марте 2020 года Министерство энергетики ни разу не имело постоянного руководителя. Сразу после того, как кабмин возглавил Денис Шмыгаль, ведомство временно возглавил Алексей Оржель, который до 4 марта 2020 года был последним министром энергетики без приставки «и. о.».

С тех пор должность временно занимали Виталий Шубин, Ольга Буславец, Юрий Бойко и Юрий Витренко. Последнего дважды пытались назначить постоянным руководителем Минэнерго.


Фото: Герман Галущенко/apnews.com.ru

Справка Finance.ua:

  • Галущенко с мая 2020 года занимал должность вице-президента Энергатома. В 2013−2014 годах он был исполнительным директором этой же госкомпании по правовому обеспечению, а в 2011−2013 годах — директором департамента судебной работы Минюста.
  • В 2005−2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, Галущенко был заведующим отделом Секретариата президента Украины.
  • С 2004 года он является доцентом кафедры международных отношений частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • Галущенко задекларировал 5,145 млн гривен доходов за прошлый год, наибольшую долю из которых составили гонорары от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

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По материалам Економічна Правда
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