Рада назначила нового министра энергетики

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины — он стал первым постоянным министром за более чем год работы правительства Дениса Шмыгаля.

«За» проголосовали 305 нардепов.

Во время выступления он сделал акцент на вызовах перед украинской энергетикой, в частности противодействии Северному потоку-2 и потребности в отказе от вредного для экологии топлива, увеличения атомной генерации.

Кроме того, новый глава Минэнерго подчеркнул важность интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.

С момента «перезагрузки» правительства в марте 2020 года Министерство энергетики ни разу не имело постоянного руководителя. Сразу после того, как кабмин возглавил Денис Шмыгаль, ведомство временно возглавил Алексей Оржель, который до 4 марта 2020 года был последним министром энергетики без приставки «и. о.».

С тех пор должность временно занимали Виталий Шубин, Ольга Буславец, Юрий Бойко и Юрий Витренко. Последнего дважды пытались назначить постоянным руководителем Минэнерго.



Фото: Герман Галущенко/apnews.com.ru

Справка Finance.ua:

Галущенко с мая 2020 года занимал должность вице-президента Энергатома. В 2013−2014 годах он был исполнительным директором этой же госкомпании по правовому обеспечению, а в 2011−2013 годах — директором департамента судебной работы Минюста.

В 2005−2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, Галущенко был заведующим отделом Секретариата президента Украины.

С 2004 года он является доцентом кафедры международных отношений частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Галущенко задекларировал 5,145 млн гривен доходов за прошлый год, наибольшую долю из которых составили гонорары от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

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