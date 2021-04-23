Рада назначила нового министра энергетики

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины — он стал первым постоянным министром за более чем год работы правительства Дениса Шмыгаля.
«За» проголосовали 305 нардепов.
Во время выступления он сделал акцент на вызовах перед украинской энергетикой, в частности противодействии Северному потоку-2 и потребности в отказе от вредного для экологии топлива, увеличения атомной генерации.
Кроме того, новый глава Минэнерго подчеркнул важность интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.
С момента «перезагрузки» правительства в марте 2020 года Министерство энергетики ни разу не имело постоянного руководителя. Сразу после того, как кабмин возглавил Денис Шмыгаль, ведомство временно возглавил Алексей Оржель, который до 4 марта 2020 года был последним министром энергетики без приставки «и. о.».
С тех пор должность временно занимали Виталий Шубин, Ольга Буславец, Юрий Бойко и Юрий Витренко. Последнего дважды пытались назначить постоянным руководителем Минэнерго.
Фото: Герман Галущенко/apnews.com.ru
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