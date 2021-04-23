Героиня мема «Девочка-катастрофа» продала его в виде токена NFT за $430 тыс. (фото)

Одним из популярных интернет-мемов является «Девочка-катастрофа» (Disaster Girl) — девочка с хитрой улыбкой, которая стоит на фоне горящего дома. Оригинальная фотография была сделана в январе 2005 года отцом девочки (её имя — Зои Рот) во время тренировок пожарной команды по тушению пожара. Сам пожар был запланированным и контролируемым.



Этот снимок затем был направлен на участие в конкурсе Emotion Capture, который проводил журнал JPG. Фотографию также опубликовали на сайте журнала JPG в рамках этого конкурса. А затем фотография приобрела известность в интернете в качестве мема, а лицо Зои добавляли к другим фотографиям стихийных бедствий и катастроф.

Несмотря на широкую популярность в интернете, семья Рот не получала никаких средств от монетизации этой фотографии. По крайней мере, до сих пор. Уже повзрослевшая 21-летняя Зои Рот (сейчас она является выпускницей Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл) недавно получила электронное письмо с предложением попытаться взять под контроль своё изображение, продав его как невзаимозаменяемый токен (NFT, сертификат собственности на цифровой актив, который является уникальным и не предназначен для использования в качестве средства обмена). Потенциальная прибыль такого шага измерялась шестизначной суммой.

Сначала Зои не рассматривала это предложение всерьёз. Но затем она вместе с отцом провела собственное исследование этой темы, пообщалась с людьми, которые породили другие вирусные мемы, и решила, что этим вопросом всё же следует заняться. Они наняли юриста и менеджера, чтобы те помогли им правильно выполнить все необходимые действия, необходимые для «чеканки» NFT. После всех подготовительных процедур они выставили токен Disaster Girl 16 апреля на 24-часовой аукцион. Семья Рот ожидала выручить на аукционе 100 монет Ethereum, курс которых составлял на тот момент примерно $ 2200 за единицу. Соответственно, плановый доход оценивался в $ 220 тыс. Но к моменту окончания аукциона пользователь с ником @3fmusic приобрёл токен за 180 монет Ethereum, что на тот момент было эквивалентно примерно $ 430 тыс. Сейчас стоимость криптовалюты возросла, и теперь стоимость этого актива составляет уже около $ 470 тыс.

Но это ещё не всё. Зои Рот и её отец не просто получили большую сумму от первоначальной продажи своего токена Disaster Girl. Создавая NFT, они закодировали его таким образом, что каждый раз, когда токен покупается, они получают 10% от продажи.

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