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Украинцев обеспечат доступным жильем: ВР приняла закон

Украинцев обеспечат доступным жильем: ВР приняла закон

В Украине создадут единую организацию с необходимым ресурсом для продолжения программы обеспечения жильем украинцев. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект № 5308.

«За» проголосовали 277 нардепов.

Согласно закону, Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»). Последнее создали в 2020 году для выполнение задания президента по реализации программы «Доступная ипотека».

Что предлагает закон. Документ излагает в новой редакции статью 30 Закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год».

Министерство финансов должно осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном Кабинетом Министров, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЗАО «Укрфинжилье».

Предусмотрены изменения в приложение № 2 к закону о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд грн. Таким образом, в бюджете на этот год предельный объем государственного долга вырастет на 20 млрд гривен.

Ранее в партии «Слуга народа» заявляли, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тысяч квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Отметим, сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, поддержки государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.

Также в этом законе ко второму чтению предусмотрели расходы:

  • на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог в сумме 1,2 млрд гривен,
  • на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники в сумме 100 млн гривен по решению Кабинета Министров.

Документ определяет, что по решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и меры по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.

Также правительство может по согласованию с комитетом Рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из госбюджета на финансирование мероприятий программы по борьбе с COVID-19.

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По материалам РБК-Украина
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