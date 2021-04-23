Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1 063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с мартом прошлого года) зарплата выросла на 18,9%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 9,5%.
В каких областях самая высокая и самая низкая средняя зарплата:
Отрасли. Самую большую зарплату получают в сферах “Информация и телекоммуникации” – 25 504 грн, “Финансовая и страховая деятельность” – 24 279 грн, самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 7749 грн.
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