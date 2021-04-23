Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1 063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с мартом прошлого года) зарплата выросла на 18,9%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 9,5%.

В каких областях самая высокая и самая низкая средняя зарплата:

самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве – 20 132 грн;

Донецкой обл. – 15 907 грн;

Запорожской обл. – 13 721 грн;

Днепропетровской обл. – 13 677 грн;

Киевской обл. – 13 438 грн;

Николаевской обл. – 13 462 грн;

самая низкая – в Житомирской и Кировоградской областях – 10 675 и 10 706 грн соответственно.

Отрасли. Самую большую зарплату получают в сферах “Информация и телекоммуникации” – 25 504 грн, “Финансовая и страховая деятельность” – 24 279 грн, самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 7749 грн.

Справка Finance.ua:

По данным одного из сайтов поиска работы, в марте 2021 года на территории Украины большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 11 000-15 000 грн.

В Украине в 2021 году, несмотря на пандемию и локдаун, зарплаты могут увеличиться минимум на 10%. В то же время к концу года средний показатель достигнет 16 тыс. грн, а минималка повысится до 6,5 тыс.

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