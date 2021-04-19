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Как в 2021 году будет расти средняя зарплата украинцев

Как в 2021 году будет расти средняя зарплата украинцев

В Украине в 2021 году, несмотря на пандемию и локдаун, зарплаты могут увеличиться минимум на 10%. В то же время к концу года средний показатель достигнет 16 тыс. грн, а минималка повысится до 6,5 тыс.

Об этом пишет Обозреватель.

Как отмечается, если тенденция прошлых лет сохранится, то в декабре средняя зарплата составит около 16 тыс. грн (сейчас 12,5 тыс. грн). Но здесь следует учитывать, что такой размер продержится только один месяц. Ежегодно из-за квартальных и годовых премий в декабре размер зарплат резко увеличивается на 15-18% по сравнению с ноябрем, а затем снова снижается практически до уровня предыдущего месяца.

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Например, в декабре 2016 года средняя зарплата увеличилась на 17%, в декабре 2017-го – на 15%, 2018-го – 15,4%, 2019-го – 17,8%, а в 2020-го – 18,2%. В этом году традиционный рост усилится и повышением минималки.

Оценки роста зарплат на 2021-й приблизительны. Хотя, как отмечает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет.

Итак, согласно оценкам:

  • до июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% (возможен откат в период локдауна, который затем компенсируется);
  • средняя зарплата поднимется выше отметки в 13 тыс. грн в начале лета;
  • летом возможен традиционный слет на 4-5% (при условии стабильной эпидемиологической ситуации);
  • в ноябре средняя зарплата составит 13,7-14 тыс. грн;
  • в декабре ожидается месячный рост до около 16 тыс. грн.

Наиболее существенный рост ожидается в таких сферах: сельского хозяйства; логистики; страхования; информации и телекоммуникаций; госуправления; обороны; служб курьерской доставки (курьеров).

Минималку повысят в декабре:

  • в Украине увеличение минималки перенесли с июля на декабрь. Только в последний день месяца минимальная зарплата вырастет на 500 грн до 6500 грн.

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По материалам Обозреватель
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