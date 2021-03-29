Мартовские инсайты рынка труда: средняя зарплата и топ профессий (инфографика)

Аналитики robota.ua исследовали, что происходило на рынке труда в начале весеннего бизнес-сезона.

За период с 1 по 22 марта 2021 года количество вакансий на сайте достигло 72 174. При этом количество активных кандидатов составляло 458 692.

Какие зарплаты чаще всего предлагали на вакансиях:

в марте 2021 года на территории Украины большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 11 000-15 000 грн;

7 000-11 000 грн готовы были платить 6 022 компании;

чуть меньше – 5 364 работодатели предлагали заработок в пределах 15 000-19 000 грн;

что касается самых низких зарплатных предложений, то 3 733 компании предлагали кандидатам заработную плату <7 000 грн;

высшую награду за труд – 39 000+ грн – указали в 1 354 вакансиях.

Стоит отметить, что предложения по зарплате от работодателей и зарплатные ожидания кандидатов в марте более-менее совпадали – 12 000 грн. Однако в начале марта работодатели предлагали вознаграждение за труд в размере 13 000 грн, а под конец месяца оно уменьшилось до 11 910 грн. Ожидания же кандидатов не колебались в течение марта – 12 000 грн.

Топ сфер деятельности по количеству вакансий:

Торговля розничная/Retail – 29%;

Промышленность и производство – 19%;

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 19%;

IT – разработка программного обеспечения – 18%.

Сами же кандидаты чаще подавали резюме по следующим направлениям: торговля – 25%, административный персонал/водители/курьеры – 23%, студенты/начало карьеры/без опыта – 22%, логистика/таможня/склад – 15%, продажи/клиент-менеджмент – 15%, государственный сектор – 15%.

В каких вакансиях предлагали самые высокие зарплаты:

Senior C++ developer – 3 вакансии с медианой 112 000 грн;

Senior Python developer – 3 вакансии с медианой 100 000 грн;

Senior Front-End developer – 6 вакансий с медианой 95 000 грн.

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