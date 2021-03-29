0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Мартовские инсайты рынка труда: средняя зарплата и топ профессий (инфографика)

Мартовские инсайты рынка труда: средняя зарплата и топ профессий (инфографика)

Аналитики robota.ua исследовали, что происходило на рынке труда в начале весеннего бизнес-сезона.

За период с 1 по 22 марта 2021 года количество вакансий на сайте достигло 72 174. При этом количество активных кандидатов составляло 458 692.

Какие зарплаты чаще всего предлагали на вакансиях:

  • в марте 2021 года на территории Украины большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 11 000-15 000 грн;
  • 7 000-11 000 грн готовы были платить 6 022 компании;
  • чуть меньше – 5 364 работодатели предлагали заработок в пределах 15 000-19 000 грн;
  • что касается самых низких зарплатных предложений, то 3 733 компании предлагали кандидатам заработную плату <7 000 грн;
  • высшую награду за труд – 39 000+ грн – указали в 1 354 вакансиях.

Получить деньги до зарплаты 💸

Стоит отметить, что предложения по зарплате от работодателей и зарплатные ожидания кандидатов в марте более-менее совпадали – 12 000 грн. Однако в начале марта работодатели предлагали вознаграждение за труд в размере 13 000 грн, а под конец месяца оно уменьшилось до 11 910 грн. Ожидания же кандидатов не колебались в течение марта – 12 000 грн.

Топ сфер деятельности по количеству вакансий:

  • Торговля розничная/Retail – 29%;
  • Промышленность и производство – 19%;
  • Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 19%;
  • IT – разработка программного обеспечения – 18%.

Сами же кандидаты чаще подавали резюме по следующим направлениям: торговля – 25%, административный персонал/водители/курьеры – 23%, студенты/начало карьеры/без опыта – 22%, логистика/таможня/склад – 15%, продажи/клиент-менеджмент – 15%, государственный сектор – 15%.

В каких вакансиях предлагали самые высокие зарплаты:

  • Senior C++ developer – 3 вакансии с медианой 112 000 грн;
  • Senior Python developer – 3 вакансии с медианой 100 000 грн;
  • Senior Front-End developer – 6 вакансий с медианой 95 000 грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.