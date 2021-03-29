Мартовские инсайты рынка труда: средняя зарплата и топ профессий (инфографика)

Аналитики robota.ua исследовали, что происходило на рынке труда в начале весеннего бизнес-сезона.
За период с 1 по 22 марта 2021 года количество вакансий на сайте достигло 72 174. При этом количество активных кандидатов составляло 458 692.
Какие зарплаты чаще всего предлагали на вакансиях:
Стоит отметить, что предложения по зарплате от работодателей и зарплатные ожидания кандидатов в марте более-менее совпадали – 12 000 грн. Однако в начале марта работодатели предлагали вознаграждение за труд в размере 13 000 грн, а под конец месяца оно уменьшилось до 11 910 грн. Ожидания же кандидатов не колебались в течение марта – 12 000 грн.
Топ сфер деятельности по количеству вакансий:
Сами же кандидаты чаще подавали резюме по следующим направлениям: торговля – 25%, административный персонал/водители/курьеры – 23%, студенты/начало карьеры/без опыта – 22%, логистика/таможня/склад – 15%, продажи/клиент-менеджмент – 15%, государственный сектор – 15%.
В каких вакансиях предлагали самые высокие зарплаты:
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