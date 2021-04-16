День финансов: новинки от Apple, «управление кредитом» в monobank, цены на страховку от Covid-19

Среда, 21 апреля. Экватор недели поведал о новинках Apple, обновлении monobank и актуальных ценах на страхование от Covid-19.

Новые цвета Apple. Компания Apple анонсировала выход ряда новых продуктов, в том числе разноцветные iMac, новые айпады и пульт от Apple TV. Одним из главных анонсов стали компьютеры iMac, которые выпустили в семи цветах. В линейке — синяя, желтая, зеленая, оранжевая, красная и фиолетовая версии, а также классическая серебристая. Также презентовали новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый.

“Управление кредитом" в monobank. Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, monobank в очередной раз обновился — получил несколько новых функциональных возможностей. По многочисленным просьбам добавили возможность управления подписками, также в новой версии появится раздел «Управления кредитом», в котором можно управлять размером «Рассрочки» и «Покупки частями», а также перераспределять лимит между лимитом на карту и лимитом «Рассрочки».

Помощь на открытие бизнеса малообеспеченным. Кабмин принял постановление, которым утверждается порядок предоставления финансовой помощи малообеспеченным семьям на открытие собственного бизнеса с целью получения экономической самостоятельности. Механизм предоставления помощи заработает с января следующего года.

Занятость становится «светлее». По данным Гослужбы занятости, в Украине доля теневой занятости незначительно сократилась — с 20,9% в 2019 году до 20,3% в 2020. А количество неформально занятых граждан в возрасте 15−70 лет в 2020 году составило 3238 тыс. человек.

Среди видов экономической деятельности наиболее распространенной неформальная занятость была: в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 44%; строительстве — 17%; оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств — 16%.

Без 2 бесплатных гектаров земли. Правительство подготовило законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара земли. Новым проектом закона предлагается убрать из действующего закона часть статьи, в которой прописано, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли — те же бесплатные 2 гектара, на которые, согласно действующему законодательству, имеют право все украинцы.

Система гарантирования покроет страховой сектор. Система гарантирования может покрыть небанковский финансовый сектор в 2023—2024 годах. Об этом сообщила директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины (НБУ) Ольга Гурбич.

Чиновник напомнила, что взносы почти 6 млн граждан на страхование жизни составляют около 12 млрд грн, а депозиты 12 тыс. украинцев в кредитных союзах — 1,4 млрд грн.

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🏥 До 2023−2024 гг. еще далеко, а 2020-й год уже принес в нашу жизнь новую реальность — пандемию коронавируса. Текущий, 2021-й показал, что все может быть гораздо хуже, чем мы могли себе представить. Невозможно спрогнозировать продолжительность нынешней пандемии и общее количество украинцев, которое вынуждены будут столкнуться лицом к лицу с Covid-19. Finance.ua обновил материал, где мы рассказываем: как на помощь вашему кошельку могут прийти страховые компании. Актуальные варианты и цены в одном месте: