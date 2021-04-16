0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Система гарантирования покроет страховой сектор в 2023-2024 годах – НБУ

Система гарантирования покроет страховой сектор в 2023-2024 годах – НБУ

Система гарантирования может покрыть небанковский финансовый сектор в 2023-2024 годах.

Об этом сообщила директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины (НБУ) Ольга Гурбич.

«Такая система гарантирования может заработать в 2023-2024 годах. Почему такой горизонт планирования? Кроме процедурных моментов, мы хотим, чтобы Фонд гарантирования вкладов стал для небанковских учреждений не службой быстрого спасения, а надежной страховкой», – прогнозирует Гурбич.

Читайте также: В Украине изменят нормы деятельности страхового рынка

По ее данным, соответствующий законопроект планируют зарегистрировать в Верховной Раде в 2021 году.

«Гарантия государства по вкладам и эффективный надзор регулятора будут необходимой основой для развития», – подчеркнула директор департамента НБУ.

Чиновник напомнила, что взносы почти 6 млн граждан на страхование жизни составляют около 12 млрд грн, а депозиты 12 000 украинцев в кредитных союзах – 1,4 млрд грн.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Страхование
Смотри также
Весь рынок:Страхование
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.