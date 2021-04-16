Система гарантирования покроет страховой сектор в 2023-2024 годах – НБУ

Система гарантирования может покрыть небанковский финансовый сектор в 2023-2024 годах.

Об этом сообщила директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины (НБУ) Ольга Гурбич.

«Такая система гарантирования может заработать в 2023-2024 годах. Почему такой горизонт планирования? Кроме процедурных моментов, мы хотим, чтобы Фонд гарантирования вкладов стал для небанковских учреждений не службой быстрого спасения, а надежной страховкой», – прогнозирует Гурбич.

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По ее данным, соответствующий законопроект планируют зарегистрировать в Верховной Раде в 2021 году.

«Гарантия государства по вкладам и эффективный надзор регулятора будут необходимой основой для развития», – подчеркнула директор департамента НБУ.

Чиновник напомнила, что взносы почти 6 млн граждан на страхование жизни составляют около 12 млрд грн, а депозиты 12 000 украинцев в кредитных союзах – 1,4 млрд грн.