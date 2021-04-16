В каких отраслях украинцы чаще всего работают «в тени» (инфографика)

В Украине доля теневой занятости незначительно сократилась — с 20,9% в 2019 году до 20,3% в 2020.

Об этом говорят данные Государственного центра занятости.

«Количество неформально занятых граждан в возрасте 15−70 лет, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 223 тыс. человек и составило 3,2 млн человек, или 20,3% всех занятых граждан», — отмечают в ведомстве.

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По данным Центра занятости, количество неформально занятых граждан в возрасте 15−70 лет в 2020 году составило 3 238 тыс. человек.

Среди видов экономической деятельности наиболее распространенной неформальная занятость была:

в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 44%;

строительстве — 17%;

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств — 16%.

В целом, по данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15−70 лет в среднем за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 663 тыс. человек и составило 15,9 млн человек. Уровень занятости населения сократился с 58,2% до 56,2%.

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