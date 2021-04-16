Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара земли

Кабмин согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, а также ряд других земельных законов.

Соответствующие решения были приняты на заседании Кабинета министров 21 апреля.

Что предлагают:

новым проектом закона предлагается убрать из действующего закона “О личном крестьянском хозяйстве” часть статьи 5, в которой прописано, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли – те же бесплатные 2 гектара, на которые, согласно действующему законодательству имеют право все украинцы.

Также в законопроекте речь идет об объединении участков разных собственников. Причем, допускается даже принудительное укрупнение – если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.

“В связи с введением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правил о принудительной консолидации на основе прав собственности”, – говорится в пояснительной записке.

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В пояснительной записке говорится, что после раздела земли порядка 6,9 млн крестьян получили паи общей площадью почти 28 млн га. Но это не послужило стимулом для социально-экономического развития агросектора. Те, кто хочет вести фермерский бизнес, часто не имеют достаточного количества земли или же она разбросана по разным территориям, что не позволят обрабатывать паи эффективно. Фермеры, якобы, не могут компенсировать средства, потраченные на технику, сельхозхимию и т.д. Сейчас средний размер пая в Украине – всего 4 гектара.

“Только укрупнение мелких участков позволит снизить себестоимость сельхозпродукции”, – утверждают авторы закона.

В случае принятия закона под принудительное укрупнение могут попасть те, кто владеет паем, но не обрабатывает его. То есть, речь идет о так называемых “заброшенных” участках, в том числе, государственной и коммунальной формы собственности. Если фермер обнаружит такой ​​по соседству со своим паем, он может требовать от владельца продать его или обменять, в том числе, через суд, если не договорятся по-хорошему.

Также о консолидации земли может идти речь, если, например, есть проблемы с проектом землеустройства (скажем, участки заходят друг на друга клиньями, или нет доступа к дороге и т.д.).

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