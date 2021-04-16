Фиолетовый iPhone, новые iMac, брелоки AirTags – какие новинки представила Apple

20 апреля компания Apple анонсировала выход ряда новых продуктов, в том числе разноцветные iMac, новые айпады и пульт от Apple TV.

Презентация новых продуктов Apple прошла в онлайн-формате.

Одним из главных анонсов стали компьютеры iMac, которые выпустили в семи цветах. В линейке — синяя, желтая, зеленая, оранжевая, красная и фиолетовая версии, а также классическая серебристая.



Фото: Экономическая правда

Новый iMac сделали тоньше и компактнее. Также у компьютера улучшили систему охлаждения: она стала практически бесшумной. Компьютер получил процессор Apple M 1 . В компании утверждают, что модель на 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях.

На презентации объявили, что графическое ядро стало вдвое быстрее, а обработка задач машинного обучения — втрое быстрее.

iMac оснащен 24-дюймовым экраном 4.5 К Retina с поддержкой True Tone — эта технология с помощью многоканальных датчиков регулирует цветовую температуру монитора. В результате изображение выглядит максимально естественным в условиях окружающей среды.

Разрешение экрана — 11,3 млн пикселей, также есть 1080p FaceTime-камера, 4 порта USB-С, три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве», шесть динамиков, поддержка Dolby Atmos и объемного звука.

В стандартной версии 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Стоимость — 1299 долл./1499 долл./1699 долл. в зависимости от комплектации и цвета.

Еще одна новинка — брелоки AirTags, которые представляют собой маячки для поиска предметов в пространстве.



Фото: Экономическая правда

Метка-трекер будет дополнять приложение «Локатор» (Find My iPhone). Брелок можно синхронизировать с iPhone и отслеживать его местоположение, прикрепив трекер к любому предмету.



Фото: Экономическая правда

Отдельно в Apple отметили, что метка не создана для отслеживания людей. Стоимость устройства — 29 долл. за штуку, набор из четырех штук обойдется в 99 долл.

На мероприятии также презентовали новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. Такие модели появятся в продаже с 30 апреля.



Фото: Экономическая правда

В новых планшетах iPad Pro также появится процессор Apple M 1 . Эта модель на 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro, она имеет 2 ТБ памяти и поддерживает 5G.



Фото: Экономическая правда

Новый iPad также оснащен сверхширокоугольной передней 12-мегапиксельной камерой с функцией Central Stage. Благодаря ей, если людей в кадре больше одного, iPad Pro размещает их на экране оптимальным образом.

Новый iPad Pro с M1 обойдется от 799 долл. за версию на 11 дюймов, а вот версия на 12,9 дюймов будет стоить уже от 1099 долл. В лучшей комплектации, но без аксессуаров — 2399 долл. Клавиатура — еще 350 долл., стилус-129 долл.

На презентации показали в том числе новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic. Теперь владельцы iPhone получили возможность калибровать изображение Apple TV через камеру. Новый пульт Apple TV создали с большой сенсорной панелью.



Фото: Экономическая правда