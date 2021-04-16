Фиолетовый iPhone, новые iMac, брелоки AirTags – какие новинки представила Apple

20 апреля компания Apple анонсировала выход ряда новых продуктов, в том числе разноцветные iMac, новые айпады и пульт от Apple TV.
Презентация новых продуктов Apple прошла в онлайн-формате.
Одним из главных анонсов стали компьютеры iMac, которые выпустили в семи цветах. В линейке — синяя, желтая, зеленая, оранжевая, красная и фиолетовая версии, а также классическая серебристая.
Фото: Экономическая правда
Новый iMac сделали тоньше и компактнее. Также у компьютера улучшили систему охлаждения: она стала практически бесшумной. Компьютер получил процессор Apple M1. В компании утверждают, что модель на 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях.
На презентации объявили, что графическое ядро стало вдвое быстрее, а обработка задач машинного обучения — втрое быстрее.
iMac оснащен 24-дюймовым экраном 4.5 К Retina с поддержкой True Tone — эта технология с помощью многоканальных датчиков регулирует цветовую температуру монитора. В результате изображение выглядит максимально естественным в условиях окружающей среды.
Разрешение экрана — 11,3 млн пикселей, также есть 1080p FaceTime-камера, 4 порта USB-С, три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве», шесть динамиков, поддержка Dolby Atmos и объемного звука.
В стандартной версии 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Стоимость — 1299 долл./1499 долл./1699 долл. в зависимости от комплектации и цвета.
Еще одна новинка — брелоки AirTags, которые представляют собой маячки для поиска предметов в пространстве.
Фото: Экономическая правда
Метка-трекер будет дополнять приложение «Локатор» (Find My iPhone). Брелок можно синхронизировать с iPhone и отслеживать его местоположение, прикрепив трекер к любому предмету.
Фото: Экономическая правда
Отдельно в Apple отметили, что метка не создана для отслеживания людей. Стоимость устройства — 29 долл. за штуку, набор из четырех штук обойдется в 99 долл.
На мероприятии также презентовали новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. Такие модели появятся в продаже с 30 апреля.
Фото: Экономическая правда
В новых планшетах iPad Pro также появится процессор Apple M1. Эта модель на 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro, она имеет 2 ТБ памяти и поддерживает 5G.
Фото: Экономическая правда
Новый iPad также оснащен сверхширокоугольной передней 12-мегапиксельной камерой с функцией Central Stage. Благодаря ей, если людей в кадре больше одного, iPad Pro размещает их на экране оптимальным образом.
Новый iPad Pro с M1 обойдется от 799 долл. за версию на 11 дюймов, а вот версия на 12,9 дюймов будет стоить уже от 1099 долл. В лучшей комплектации, но без аксессуаров — 2399 долл. Клавиатура — еще 350 долл., стилус-129 долл.
На презентации показали в том числе новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic. Теперь владельцы iPhone получили возможность калибровать изображение Apple TV через камеру. Новый пульт Apple TV создали с большой сенсорной панелью.
Фото: Экономическая правда
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