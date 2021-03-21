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Когда рассчитают субсидии на газ

Когда рассчитают субсидии на газ

Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного «годового продукта».

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр Марина Лазебная.

«Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать», — сказала Лазебная.

В то же время она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона.

«Что касается апреля, который является последним месяцем отопительного сезона, мы его точно пройдем, у нас хватает средств», — добавила министр.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.

Также Минсоцполитики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению. В настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий. Поскольку в январе 2021 г. субсидию в денежной наличной форме получили более 92%, то целесообразно перейти исключительно на денежную наличную форму ее выплаты. В таком случае граждане обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.

Справка Finance.ua:

  • ООО «Нафтогаз Украины» сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м в апреле. Для клиентов, которые пользуются услугами «Нафтогаза» как поставщика «последней надежды», цена на газ в апреле составит 6,99 гривен/куб. м газа.
  • Газоснабжающие компании в апреле предлагают газ по цене от 6,75 до 8,85 гривны за кубометр.

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По материалам РБК-Украина
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