Когда рассчитают субсидии на газ

Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного «годового продукта».

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр Марина Лазебная.

«Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать», — сказала Лазебная.

В то же время она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона.

«Что касается апреля, который является последним месяцем отопительного сезона, мы его точно пройдем, у нас хватает средств», — добавила министр.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.

Также Минсоцполитики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению. В настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий. Поскольку в январе 2021 г. субсидию в денежной наличной форме получили более 92%, то целесообразно перейти исключительно на денежную наличную форму ее выплаты. В таком случае граждане обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.

Справка Finance.ua:

ООО «Нафтогаз Украины» сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м в апреле. Для клиентов, которые пользуются услугами «Нафтогаза» как поставщика «последней надежды», цена на газ в апреле составит 6,99 гривен/куб. м газа.

Газоснабжающие компании в апреле предлагают газ по цене от 6,75 до 8,85 гривны за кубометр.

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