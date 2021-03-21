Когда рассчитают субсидии на газ

Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного «годового продукта».
Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр Марина Лазебная.
«Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать», — сказала Лазебная.
В то же время она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона.
«Что касается апреля, который является последним месяцем отопительного сезона, мы его точно пройдем, у нас хватает средств», — добавила министр.
Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.
Также Минсоцполитики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению. В настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий. Поскольку в январе 2021 г. субсидию в денежной наличной форме получили более 92%, то целесообразно перейти исключительно на денежную наличную форму ее выплаты. В таком случае граждане обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.
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