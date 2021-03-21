Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель

Газоснабжающие компании в апреле предлагают газ по цене от 6,75 до 8,85 гривны за кубометр.
Об этом сообщается на сайте «ГазПравда»
«Действие предельной цены подходит к концу. И уже с первого апреля поставщиков не будут ограничивать цифрой в 6,99 грн за кубометр. Каждая компания предложит свою цену, исходя из рыночных условий», — сказано в сообщении.
Как отмечается, в Европе и мире газ и нефть ощутимо выросли в цене. Но существенного подорожания «голубого топлива» в Украине в апреле не будет.
Какие тарифы предлагают:
Инфографика: ГазПравда
Весь перечень газоснабжающих компаний и их предложений можно просмотреть по ссылке.
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