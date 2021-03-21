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Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель

Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель

Газоснабжающие компании в апреле предлагают газ по цене от 6,75 до 8,85 гривны за кубометр.

Об этом сообщается на сайте «ГазПравда»

«Действие предельной цены подходит к концу. И уже с первого апреля поставщиков не будут ограничивать цифрой в 6,99 грн за кубометр. Каждая компания предложит свою цену, исходя из рыночных условий», — сказано в сообщении.

Как отмечается, в Европе и мире газ и нефть ощутимо выросли в цене. Но существенного подорожания «голубого топлива» в Украине в апреле не будет.

Какие тарифы предлагают:

  • многие компании не изменили цену по сравнению с мартом. В частности, «Мегаватт» опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» — 6,75 грн за кубометр;
  • цену в 6,85 грн предложил «ГП „Промсервис“»;
  • газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» также оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр будет просить и компания «Галнафтогаз»;
  • по 6,88 грн за кубометр будет продавать дочернее предприятие «Эвода Трейд» коммунального предприятия «Луцкводоканал»;
  • цену в 6,98 грн обнародовала «Энерджи Трейд Групп»;
  • большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр;
  • более десяти компаний обнародовали и значительно более высокие цены: от 7,60 грн и вплоть до 8,85 грн за кубометр. В частности, цену в 8,85 грн предложил «Азовгаз».


Инфографика: ГазПравда

Весь перечень газоснабжающих компаний и их предложений можно просмотреть по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно пересмотра сроков установления счетчиков потребителям природного газа" № 1338-IX, который парламент принял 5 марта 2021 года.
  • По мнению эксперта «Украинской энергетической ассоциации» Валентина Землянского, на фоне высоких оптовых цен на газ летняя цена голубого топлива, которое с 1 мая предложат населению поставщики, будет находиться на уровне выше 8 грн за куб. об.

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По материалам Finance.UA
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