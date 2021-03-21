«Нафтогаз» обнародовал тариф на газ для населения

ООО “Нефтегаз Украины” сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м в апреле.
Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании “Нефтегаз Украины” Андрей Коболев в эфире телеканала “5 канала”.
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“Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом мы закончим отопительный сезон стабильной ценой”, – сказал он.
Для клиентов, которые пользуются услугами “Нефтегаза” как поставщиком “последней надежды”, цена на газ в апреле составит 6,99 гривен/куб. м газа.
Ранее «Нафтогаз» предлагал годовой тариф для населения в течение августа-декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.
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