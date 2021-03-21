«Нафтогаз» обнародовал тариф на газ для населения

ООО “Нефтегаз Украины” сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м в апреле.

Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании “Нефтегаз Украины” Андрей Коболев в эфире телеканала “5 канала”.

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“Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом мы закончим отопительный сезон стабильной ценой”, – сказал он.

Для клиентов, которые пользуются услугами “Нефтегаза” как поставщиком “последней надежды”, цена на газ в апреле составит 6,99 гривен/куб. м газа.

Ранее «Нафтогаз» предлагал годовой тариф для населения в течение августа-декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 августа 2020 года Кабинет Министров не диктует «Нафтогазу», по какой цене продавать газ. Каждый сам за себя: поставщики на местах (у большинства украинцев это региональные «газсбыты») покупают голубое топливо по рыночной цене, а затем продают его бытовым потребителям.

Сменить поставщика можно буквально «в один клик». Для этого следует заполнить заявку на сайте своей компании. Подать заявление новому поставщику в офисе или онлайн (к заявлению прикрепить копии паспорта, ИНН , документы на право собственности/пользования жильем или последнюю платежку) получить подтверждение о переходе, который будет автоматически проведен в течение 3−21 дня.

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