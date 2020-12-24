Минсоцполитики обещает увеличить субсидии из-за повышения тарифов на коммуналку

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

По данным ведомства, при действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии.

Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты населения.

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Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения – 90 копеек за первые 100 кВт-час – с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.