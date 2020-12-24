Минсоцполитики обещает увеличить субсидии из-за повышения тарифов на коммуналку

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
По данным ведомства, при действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии.
Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты населения.
Читайте также: Тарифы на газ в 2021
Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года4 ч. назад - 1671 13
Продажу антибиотиков исключительно по е-рецепту могут могут ввести с апреля 2021 года7 ч. назад - 465 5
В Минсоцполитики объяснили, почему Украине нужен второй уровень пенсионной системы21.12.2020, 10:02 - 751 5
5 интересных фактов о ремонте дорог в 2020 годуВчера, 20:23 - 786 3
Пенсионерам рассказали, кто имеет право на 20% надбавку6 ч. назад - 33690 1
5 признаков того, что пора сменить работу (инфографика)Вчера, 14:09 - 2443
Куда украинцы ездили на заработки: самые популярные направления трудовой миграции в 2020Вчера, 16:26 - 2206 1
Fiat снял с производства сразу две модели12 ч. назад - 1710
Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года4 ч. назад - 1671 13
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 659
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 438
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3612 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 5211 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2261 3