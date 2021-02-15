День финансов: криптовалюта Маска, «легкая индексация» ж/д билетов, ставки для «еврономеров»

Четверг, 18 февраля. Что вы предпочитаете: гривну, доллары, криптовалюту? Сегодня затронем интересы каждого.

Сильный/слабый доллар. Власти США напечатали и собираются еще напечатать очень много необеспеченных долларов. Многие говорят о неизбежном «падении».

Но все же нужно учитывать, что доллар — валюта необычная, а потому и падения доллара в обычном понимании может и не быть. Михаил Федоров, эксперт Finance.ua, в деталях рассказал о возможных вариантах:

Собственная криптовалюта Маска. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захотел создать свою криптовалюту. В комментариях под его записью в Twitter пользователи предложили назвать ее как «Марскоин» или «Илонкоин». «Это определенно будет Марскоин!» — ответил Маск.

Адаптивный карантин со следующей недели. В Украине со следующей недели начинает действовать адаптивный карантин. По мнению главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, столица, скорее всего, будет находиться в «оранжевой» зоне все время адаптивного карантина. По его мнению, будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах.

Деньги на дороги. Области, которым достанется больше всех. Кабмин принял решение, согласно которому на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году планируется выделить 23,3 млрд грн. Больше всего из этой суммы получат такие области: Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская. Им выделили 2,25 млрд грн, 2,14 млрд грн и 1,7 млрд грн соответственно.

Плюс 2% каждый месяц на ж/д билеты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что уже со следующего месяца начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%. Но по мнению Криклия, это не подорожание, а «очень такая легкая индексация». Также он напомнил, как можно сэкономить на билетах.

Доступная растаможка «еврономеров». Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, которым устанавливается льготная ставка для растаможивания автомобилей на еврономерах. Это касается тех авто, которые были ввезены до конца 2020 года. Также предлагается снизить штраф за незаконное пребывание авто в Украине с 170 000 грн до 8500 грн.

Кстати, «подъехал» второй выпуск новой рубрики на YouTube-канале Finance.ua. Рассказываем о вакцинации, повышении пенсионного возраста, новых штрафах за нарушение ПДД. Напомним, что название рубрики мы решили придумать вместе с вами. Автор самой удачной идеи получит приз. 🎁