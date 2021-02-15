Адаптивный карантин: в какой зоне будет Киев

В Украине со следующей недели начинает действовать адаптивный карантин. Пока Киев будет находиться в «желтой» зоне, однако через неделю может оказаться в «оранжевой».

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в «оранжевой» зоне все время адаптивного карантина.

«Если говорить сегодня — это „желтая“ зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет „оранжевая“ зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах», — пояснил Рубан.

Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля. Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.