Адаптивный карантин: в какой зоне будет Киев

В Украине со следующей недели начинает действовать адаптивный карантин. Пока Киев будет находиться в «желтой» зоне, однако через неделю может оказаться в «оранжевой».
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в «оранжевой» зоне все время адаптивного карантина.
«Если говорить сегодня — это „желтая“ зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет „оранжевая“ зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах», — пояснил Рубан.
Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю.
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