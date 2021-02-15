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Адаптивный карантин: в какой зоне будет Киев

Адаптивный карантин: в какой зоне будет Киев

В Украине со следующей недели начинает действовать адаптивный карантин. Пока Киев будет находиться в «желтой» зоне, однако через неделю может оказаться в «оранжевой».

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в «оранжевой» зоне все время адаптивного карантина.

«Если говорить сегодня — это „желтая“ зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет „оранжевая“ зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах», — пояснил Рубан.

Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля. Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.
  • Оранжевая зона является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидситуации. Оранжевый уровень применяется в случае появления одного из данных признаков: превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ; загруженность больничных коек более чем 65%; количество тестирований на COVID-19 на протяжении 7 дней менее чем 300 на 100 тысяч населения; количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения на протяжении 7 дней; коэффициент выявления COVID-19 более 20%; увеличение общего числа госпитализаций более чем на 50% за неделю.
По материалам РБК-Украина
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