На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

Кабинет Министров принял решение, согласно которому на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году планируется выделить 23,3 млрд грн. При этом лидером по объему полученных на это средств стала одна область — Днепропетровская, которой предусматривается почти десятая часть от общей суммы.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный представителем правительства в парламенте Василием Моканом.

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«В целом планируется выделить 23,3 млрд гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения», — указал Мокан, комментируя решение правительства.

Согласно документу, лидерами по выделенному финансированию являются Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская области, которые, как ожидается, получат на эти цели 2,25 млрд грн, 2,14 млрд грн и 1,7 млрд грн соответственно.

Крупные объекты именно строительства дорог предусмотрены в Днепропетровской и Полтавской областях.

Так, на Днепропетровщине в 2021 году планируется, в частности, строительство автодороги госзначения Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка от с. Лобойковка до границы Днепропетровской области со строительством моста на дороге через канал Днепр — Донбасс. Всего предполагается на это 550 000 тыс. грн (из которых 100 000 тыс. грн на мост).

Также в этой же области ожидается строительство автодороги госзначения М-04 Знаменка — Луганск — Изварино (на г. Волгоград через гг. Днепр, Донецк) на участке обхода Днепра от а/д Н-08 до границы Днепра. И 251 700 тыс. грн на эту дорогу в 2021 году.

А на Полтавщине предусмотрено при реконструкции автодороги Н-31 (упомянутой выше) строительство обходов трех населенных пунктов, строительство двух путепроводов, один — через железную дорогу, и двух транспортных развязок, одна из которых — при пересечении с а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский — на общую сумму 620 500 тыс. грн в 2021 году.

Также в Полтавской области ожидается строительство автодороги Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь с мостовым переходом через реку Днепр в Кременчуге — 100 000,0 тыс. грн.

Примечательно, что дорогу Н-31 начали строить в 2017 году. Стоимость строительства автодороги, как сообщалось, по состоянию на 2020 год выросла достаточно существенно.

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