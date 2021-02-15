В Украине ежемесячно будут повышаться цены билетов на поезда

В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.

«Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки… Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци», — заявил Криклий.

При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.

Напомним, на следующей неделе «Укрзализныця» запускает дополнительный поезд по направлению Киев-Черновцы. Стоимость билетов составит от 226 до 1260 гривен.